Госдума приняла базовый закон "О гражданстве Российской Федерации"

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Государственная дума приняла 18 апреля во втором и третьем чтениях проект базового закона "О гражданстве Российской Федерации". Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.

Документ был внесен в ГД 29 декабря 2021 года Владимиром Путиным. Согласно этому закону, должна быть последовательно реализована Концепция государственной миграционной политики России на период с 2019 по 2025 год. Положения данного документа ориентированы на предоставление гражданства РФ лицам, проживающим на территории Российской Федерации, которые "способны органично включиться в систему позитивных социальных связей и стать полноценными членами российского общества".

Согласно закону, российское гражданство – это единое и равное независимо от оснований его приобретения. В документе указано, что гражданина Российской Федерации не могут лишить гражданства или права изменить его. Кроме того, проживание гражданина России за пределами страны не прекращает действие гражданства. Также российский гражданин не может быть выслан за пределы страны или выдан другому иностранному государству.

По закону гражданство РФ может получить тот человек, который на постоянной основе проживает на территории России со дня принятия решения о выдаче вида на жительство и до дня подачи заявления о приеме в гражданство в течение пяти лет. Также гражданин должен владеть русским языком, знать историю России и основы законодательства РФ. Кроме того, человек не должен представлять угрозу для правопорядка.

Чтобы получить гражданство без соблюдения требования по проживанию, знанию истории и русского языка, лица без гражданства и иностранные граждане должны быть рождены или постоянно проживать на территории РСФСР, а также должны были являться гражданами СССР. Кроме того, лица имеющие родственников по прямой восходящей линии, постоянно проживавших на территории, относившейся к Российской империи или СССР в пределах госграницы Российской Федерации, также могут получить гражданство.

Приобрести гражданство РФ могут те, у кого близкие родственники являются гражданами Российской Федерации и живут в России, а также граждане бывшего СССР, которые сейчас имеют статус лица без гражданства.

По этой же схеме могут получить гражданство и ветераны Великой Отечественной войны – бывшие граждане СССР, как иностранные граждане, так и лица без гражданства. Тот же самый механизм предполагается и для ветеранов боевых действий, о чьем приеме в гражданство РФ ходатайствует федеральный госорган либо региональный орган исполнительной власти, выдавший ему удостоверение ветерана боевых действий или свидетельство, удостоверение о праве на льготы, если это документы, образцы которых были утверждены до 1 января 1992 года.

Также могут подать заявление о приеме в гражданство РФ без учета требования о постоянном проживании в России со дня принятия решения о выдаче вида на жительство в РФ и до дня подачи заявления о принятии в гражданство РФ в течение пяти лет участники государственной программы по переселению соотечественников, члены их семей и иностранные военные, заключившие контракт на прохождение службы в ВС РФ, других войсках или воинских формированиях на срок не менее одного года. Эта же норма будет действовать на иностранных граждан и лиц без гражданства, проживающих в РФ не меньше года и признанных беженцами или получивших политубежище в РФ.

Согласно закону, вводится институт прекращения российского гражданства вместо отмены решений о приеме в гражданство. То есть российское гражданство может быть завершено, если гражданин добровольно изъявил желание, а также совершил преступление, занимался подделкой документов, сообщал заведомо ложные сведения, на основании которых принималось решение о приеме в гражданство.

Гражданство могут прекратить и при совершении действий, которые угрожают нацбезопаности России и по другим основаниям, которые предусмотрены международным договором РФ.

МВД России, территориальные органы, МИД России, дипломатические представительства или консульства занимаются принятием решения о прекращении российского гражданства в отношении лиц, пожелавших добровольно выйти из него. Однако президент Российской Федерации решает о прекращении российского гражданства по отношению к ребенку, над которым установлены опека и попечительство иностранных граждан либо который усыновлен иностранными гражданами. В случае совершения действий, которые создают угрозу национальной безопасности РФ, решение о прекращении гражданства принимает МВД России или его территориальные органы.

В документе также указано, что расширяется перечень преступлений, которые влекут прекращение российского гражданства. В законе упоминаются следующие преступления:

нарушение территориальной целостности Российской Федерации (статья 280.2 Уголовного кодекса РФ);

диверсия (статья 281 Уголовного кодекса РФ);

содействие диверсионной деятельности (статья 281.1 Уголовного кодекса РФ);

прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности (статья 281.2 Уголовного кодекса РФ);

организация диверсионного сообщества и участие в нем (статья 281.3 Уголовного кодекса РФ);

дезертирство (статья 338 Уголовного кодекса РФ);

публичные призывы к развязыванию агрессивной войны (статья Уголовного кодекса РФ);

создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан (статья 239 Уголовного кодекса РФ);

уничтожение либо повреждение воинских захоронений (статья 243.4 Уголовного кодекса РФ);

посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля (статья 277 Уголовного кодекса РФ);

призывы к введению ограничительных мер в отношении РФ (статья 284.2 Уголовного кодекса РФ);

реабилитация нацизма (статья 354.1 Уголовного кодекса РФ);

публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ (статья 280.3 Уголовного кодекса РФ);

и преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ.

Закон вступит в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.

Ранее Госдума на пленарном заседании одобрила ко второму чтению поправку к проекту закона "О гражданстве РФ", по которому предложили исключить требование согласия второго родителя – иностранного гражданина при приеме в гражданство Российской Федерации ребенка, рожденного в смешанном браке.

Согласно законопроекту, было сокращено число требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в гражданство РФ, а также расширены полномочия главы государства по определению категории лиц, имеющих право на упрощенное приобретение российского гражданства.

