14:25Общество
Госдума одобрила поправку о получении ребенком гражданства РФ
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Госдума на пленарном заседании одобрила ко второму чтению поправку к проекту закона "О гражданстве РФ", по которому предложили исключить требование согласия второго родителя – иностранного гражданина при приеме в гражданство Российской Федерации ребенка, рожденного в смешанном браке. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что в первом чтении 5 апреля 2022 года был принят проект закона, который предусматривал лишение гражданства за террористические преступления, а также тяжкие преступления против государства, преступления в сфере оборота наркотических и психотропных веществ, подделку документов. Также предусматривалось лишение гражданства по собственному желанию гражданина.
Согласно законопроекту, было сокращено число требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в гражданство РФ, а также расширены полномочия главы государства по определению категории лиц, имеющих право на упрощенное приобретение российского гражданства.
Ранее сообщалось, что думские депутаты в ходе заседания одобрили поправку о лишении гражданства за угрозу национальной безопасности России.
Согласно инициативе, человек будет лишен приобретенного гражданства за осуществление действий, создающих угрозу российской стороне. Поправка будет внесена в статью "Основания и порядок прекращения гражданства Российской Федерации".
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