Госдума одобрила поправку о получении ребенком гражданства РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Госдума на пленарном заседании одобрила ко второму чтению поправку к проекту закона "О гражданстве РФ", по которому предложили исключить требование согласия второго родителя – иностранного гражданина при приеме в гражданство Российской Федерации ребенка, рожденного в смешанном браке. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в первом чтении 5 апреля 2022 года был принят проект закона, который предусматривал лишение гражданства за террористические преступления, а также тяжкие преступления против государства, преступления в сфере оборота наркотических и психотропных веществ, подделку документов. Также предусматривалось лишение гражданства по собственному желанию гражданина.

Согласно законопроекту, было сокращено число требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в гражданство РФ, а также расширены полномочия главы государства по определению категории лиц, имеющих право на упрощенное приобретение российского гражданства.

Ранее сообщалось, что думские депутаты в ходе заседания одобрили поправку о лишении гражданства за угрозу национальной безопасности России.

Согласно инициативе, человек будет лишен приобретенного гражданства за осуществление действий, создающих угрозу российской стороне. Поправка будет внесена в статью "Основания и порядок прекращения гражданства Российской Федерации".

