Госдума приняла поправку о лишении приобретенного гражданства за угрозу нацбезопасности РФ

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Думские депутаты в ходе заседания одобрили поправку о лишении гражданства за угрозу национальной безопасности России. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Согласно инициативе, человек будет лишен приобретенного гражданства за осуществление действий, создающих угрозу российской стороне. Поправка будет внесена в статью "Основания и порядок прекращения гражданства Российской Федерации".



Лишение гражданства предусматривается за терроризм, тяжкие преступления против страны, а также преступления в области оборота наркотиков и психотропных препаратов, подделку документов или по добровольному желанию человека.

Поправки расширят полномочия президента по определению категории людей, которые могут рассчитывать на упрощенное приобретение гражданства РФ.

Уточняется, что человек лишится гражданства за преступление по статье "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан". Под новый закон подпадают в том числе статьи о нарушении территориальной целостности, дезертирстве и публичных призывах к развязыванию агрессивной войны.

15 марта стало известно, что поправки в закон "О гражданстве" предлагают лишать приобретенного гражданства РФ за дискредитацию СВО на Украине и измену стране. По словам депутата Константина Затулина, инициатива сократит количество требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в гражданство РФ.

