Более 1,1 млн записей из павильонов "Здоровая Москва" внесли в медкарты горожан

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Павильоны "Здоровая Москва" в парках и скверах столицы подключили к единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС). Врачи и пациенты могут увидеть результаты анализов и осмотров. В этом сезоне провели свыше 1,1 миллиона медицинских манипуляций, рассказала глава центра медицинской профилактики департамента здравоохранения Москвы Татьяна Елагина.

"Программа обследования подбирается для каждого пациента с учетом пола, возраста, семейного анамнеза, наличия вредных привычек и других аспектов. Горожане могут получить доступ к своей медицинской информации, включая анкету диспансеризации, результаты исследований, протоколы осмотров и заключения врачей, в своих электронных медкартах", – подчеркнула она.

Павильоны открыты с 08:00 до 20:00 без перерывов и выходных. Для горожан создали комфортные условия с кондиционерами и кулерами.

Пациенты, которые переболели коронавирусом, могут пройти дополнительные обследования. Врачи могут выдать им направление в городскую поликлинику или на консультации к специалистам. Проверить свое здоровье разрешено всем совершеннолетним гражданам. При себе необходимо иметь столичный полис ОМС и паспорт. Также перед обследованием горожане должны заполнить специальную карту.

Результаты обследований, протоколы и заключения медиков будут доступны в электронных медкартах.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что внедрение нового стандарта экстренной помощи стало одной из ключевых задач в здравоохранении в 2023 году. В течение года в столице завершат создание шести флагманских центров. Особое внимание уделяется пожилым пациентам, людям с инвалидностью и многодетным семьям, уточнил мэр. Кроме того, во флагманских центрах работают администраторы центров госуслуг, сказал он.

Собянин открыл еще одну реконструированную поликлинику в ЮАО