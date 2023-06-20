Собянин подвел итоги первого месяца работы павильонов "Здоровая Москва"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

С открытия павильонов "Здоровая Москва" в этом сезоне медицинское обследование в них прошли порядка 70 тысяч человек, написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



Мэр заявил о важности ранней диагностики, которая может предотвратить развитие многих заболеваний, в том числе сердечно-сосудистой системы или сахарного диабета. Москвичи, которые перенесли коронавирус, могут пройти дополнительные исследования.

Павильоны открыты в городских парках. Там можно пройти бесплатные обследования без предварительной записи, отметил Собянин. На сайте проекта доступна специальная карта локаций и вся информация о подготовке к визиту. Все результаты исследований врачей переносятся в электронную медкарту.



"Проект "Здоровая Москва" набирает популярность с каждым годом. Формируется культура следить за своим здоровьем: многие москвичи регулярно проходят диспансеризацию. Это можно делать по пути на работу, гуляя в парке с детьми, перед занятиями спортом", – отметил Собянин.

Обследование занимает около часа. Посетить павильоны можно с 08:00 до 20:00.

Ранее Собянин открыл реконструированный филиал № 2 детской городской поликлиники (ДГП) № 91 в Даниловском районе. После проведения комплексный мероприятий также были открыты филиал № 2 ДГП № 130 в районе Фили-Давыдково, филиал № 2 городской поликлиники (ГП) № 170 в Южном Чертанове, филиал № 2 ГП № 180 в Строгине, филиал № 5 ГП № 175 в поселке Восточном и филиал № 2 ГП № 210 в Братееве.

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