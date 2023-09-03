В Госдуме рассмотрят законопроект о бесплатных лекарствах для россиян по ОМС

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов сообщил о разработке законопроекта по введению системы обязательного лекарственного страхования для граждан России, встроенной в систему обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что законопроект о лекарственном страховании будет внесен на рассмотрение в Государственную думу в рамках осенней сессии.

"Полностью бесплатно лекарства должны получать люди с низкими доходами, безработные, пенсионеры, несовершеннолетние, страдающие хроническими заболеваниями. Остальным категориям граждан должна предоставляться скидка, размер которой зависит от группы лекарственного препарата или прав на льготы", – сообщил Чернышов.

По данным Чернышова, за первые полгода текущего года россияне потратили на лекарства и медицинские изделия около 6,3 миллиарда рублей. При этом отмечается, что в этом году средний чек в аптеках вырос на 15% по сравнению с прошлым годом. Также Чернышов отметил, что почти две трети россиян стараются экономить на лекарствах. Так, по словам вице-спикера, 48% россиян ищут более доступные и выгодные аналоги, а 20% граждан России покупают только самые необходимые препараты.

Ранее россиянам рассказали о нормах продажи лекарств и других изменениях с сентября 2023 года. Рецептурные препараты с 1 сентября 2023 года начнут продавать в аптеках по новым правилам. Теперь провизор будет вносить в специальную систему мониторинга информацию о рецептах на льготные лекарства и вещества, отпускаемые дистанционно.