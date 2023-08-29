В Минздраве заявили о стабильной ситуации с поставками зарубежных вакцин в РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России нет проблем с поставками зарубежных вакцин из-за западных санкций. Об этом сообщила президент Союза педиатров РФ, главный внештатный детский специалист по профилактической медицине министерства здравоохранения страны Лейла Намазова-Баранова.

"Они (вакцины. – Прим. ред.) продолжали поступать. Насколько мне известно, таких случаев (проблем с поставками западных вакцин. – Прим. ред.) у нас не было", – цитирует ее Агентство "Москва".

По слова Намазовой-Барановой, запланированные по поставкам программы были воплощены. Она также добавила, что вакцины не входят в список препаратов, на которые распространяются санкции.

Ранее сообщалось, что в Москве почти в полтора раза выросло производство лекарств. С начала 2023 года московские фармпредприятия выпустили на 47,1% больше лекарственных средств и материалов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выпуском фармацевтической продукции в Москве занимается около 100 предприятий.



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