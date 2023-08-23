Эксперт рассказал, как на РФ повлияет прекращение поставок препаратов "Зепатир"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Председатель Московского городского научного общества терапевтов, профессор Павел Воробьев рассказал, как на Россию повлияет решение американского фармацевтического производителя MSD прекратить поставки препарата от гепатита С "Зепатир", сообщает Pravda.Ru.

По его словам, кроме MSD есть еще несколько препаратов для борьбы с гепатитом С. Речь также идет о зарубежных производителях.

Воробьев напомнил, что в России постоянно идет смена препаратов. При прекращении регистрации некоторых из них или уходе фирм с рынка всегда имеются аналоги, поэтому каких-либо проблем с отсутствием препаратов не будет.

Ранее американский производитель лекарств MSD заявил о прекращении поставок "Зепатира" в Россию. При этом отмечалось, что это решение не повлияет на поставки лекарства в 2024 году.

Несколько российских предприятий начали разрабатывать аналог американского препарата против гепатита С.

"Зепатир" является одним из самых востребованных лекарств против гепатита С. Каждый год власти тратят на закупку этого препарата свыше одного миллиарда рублей – на это средство приходится почти 20% всех госзакупок лекарств от такого заболевания.

Правительство продлило упрощенный порядок для регистрации и ввоза лекарств