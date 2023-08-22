В РФ перестанут поставлять востребованный препарат от гепатита C – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Американский фармпроизводитель MSD остановит поставки в РФ "Зепатира", который является одним из самых востребованных лекарств против гепатита С. Об этом сообщает "Коммерсант".

Каждый год власти тратят на закупку этого препарата свыше 1 миллиарда рублей – на это средство приходится почти 20% всех госзакупок лекарств от такого заболевания. В РФ пока нет аналогов "Зепатира", однако эксперты считают, что на рынке представлено много других средств. При этом именно указанный препарат относится к одной из самых доступных схем лечения.

Издание ссылается на письмо Минздрава. В нем ведомство предупредило федеральные медучреждения о прекращении поставок и производства в РФ некоторых лекарств, в том числе "Зепатира". Однако утверждается, что впоследствии это письмо было отозвано министерством.

В Росздравнадзоре подтвердили, что производитель "Зепатира" уведомил о прекращении поставок. Согласно контракту, компания обязана сделать это минимум за год до фактической остановки импорта. Производитель указал, что решение не повлияет на поставки, которые должны состояться в 2024 году.

Компания MSD с прошлого года начала сокращать поставки многих препаратов в Россию. В страну перестали ввозить вакцины от ветряной оспы, кори, краснухи и паротита, а также препарат против ВИЧ "Ралтегравир". В MSD уточняли, что будут поставлять жизненно важные средства и вакцины, для которых в РФ отсутствуют аналоги или методы лечения.

"Зепатир" представляет собой препарат для лечения гепатита С 1-го, 3-го и 4-го генотипов у взрослых. ВОЗ и Минздрав отдают приоритет пангенотипным схемам, к которым относятся "Мавирет" от AbbVie и "Эпклюза" от Gilead. Однако именно "Зепатир" является наиболее популярным препаратом после пангенотипных средств. В прошлом году на долю этого лекарства в схемах лечения, которые оплачиваются государством, пришлось 19%, в первом полугодии 2023 года – 18%, уточнили в экспертной группе "Здравресурс".

В 2022-м госзаказчики приобрели "Зепатира" на 1,06 миллиарда рублей. Это на треть меньше год к году. Такой показатель объясняется снижением предельной стоимости лекарства в конце 2021 года на 34%, до 81,5 тысячи рублей за упаковку с НДС. Согласно отчету "Здравресурса", с начала этого года объем закупок "Зепатира" составил 718 миллионов рублей.

В Минпромторге уточнили изданию, что препарат защищен в стране патентом до 2030 года. В ведомстве заверили, что ряд российских производителей уже сейчас осуществляет разработку дженериков. Так, "Фармасинтез", "Герофарм" и "Фармстандарт" имеют разрешение на исследования дженериков для лекарств "Мавирет" и "Эпклюз".

Ранее в Минпромторге заявляли, что отечественные фармацевтические компании могут удовлетворить внутренний спрос на препарат против ВИЧ "Ралтегравир". Так ведомство отреагировало на информацию, что MSD уведомила Росздравнадзор о решении прекратить поставки и производство в РФ лекарства на основе ралтегравира "Исентресс".

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