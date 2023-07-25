В Минздраве заявили, что рост пошлин на импортный глицерин не повлияет на цены препаратов

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Рост ввозной пошлины на глицерин из недружественных РФ стран не скажется на ценах препаратов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ.

До этого в Минэкономразвития заявили, что ставка ввозной пошлины на очищенный глицерин вырастет с 3 до 5%.

"По нашим данным, большая часть производителей использует отечественный глицерин. В этой связи повышение вряд ли окажет существенное влияние на цену конечной продукции", – говорится в сообщении Минздрава.

Вместе с тем, пояснили в ведомстве, решение не носит характер запрета и позволяет сохранить широкий ассортимент продукции для потребителей.

До этого Минпромторг РФ исключил нехватку лекарств в стране ухода финской компании Orion Pharma с отечественного рынка. Как пояснили в ведомстве, подобных проблем не возникнет благодаря присутствию на российском рынке альтернативных поставщиков или локальных производителей.



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