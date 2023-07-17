Медучреждения Москвы получили более 1,2 миллиона лекарств по офсетным контрактам

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Компания "Биокад" и Московский эндокринный завод поставили столичным медучреждениям более 1,2 миллиона упаковок лекарств в рамках офсетных контрактов с городом. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заместителя градоначальника Владимира Ефимова.

"Москва с 2017 года заключила с инвесторами 12 офсетных контрактов в социально значимых направлениях, из них семь обеспечат стабильные поставки лекарственных препаратов. Сегодня два фармпредприятия <...> уже начали поставку и отгрузили в столичные медицинские учреждения более 1,2 миллиона упаковок лекарств", – рассказал вице-мэр.

Он уточнил, что "Биокад", работающий на базе "Технополиса "Москва" в Зеленограде, с 2021 года поставил свыше 930 тысяч препаратов для лечения онкологии и аутоиммунных заболеваний. Из них больше четверти поступили в медучреждения в первой половине текущего года.

Объем поставок Московского эндокринного завода между тем превысил 300 тысяч упаковок лекарств. В их числе анальгезирующие и противомикробные средства, препараты для лечения артериальной гипертензии и глаукомы, профилактики образования тромбов, а также лекарства, применяемые в неврологии и психиатрии. Контакт с предприятием был заключен в 2021 году, а первые поставки начались в 2023 году.

Как отметила замглавы столичного Депздрава Юлия Антонова, офсетные контракты позволяют обеспечить Москву необходимыми лекарствами. Так, например, продукция "Биокада" покрывает около 15% потребности города в лекарствах для лечения онкологии и 30% – в препаратах для лечения неспецифического язвенного колита и болезни Крона.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в Москве почти в 1,5 раза выросло производство лекарств и медицинских изделий. За первый квартал текущего года столичные компании выпустили на 43,7% больше такой продукции, чем за аналогичный период прошлого года.



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