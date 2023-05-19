Собянин рассказал, что в Москве в 1,5 раза выросло производство лекарств и медизделий

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве почти в 1,5 раза выросло производство лекарств и медицинских изделий. Об этом рассказал Сергей Собянин.

"В первом квартале года компании произвели на 43,7% больше продукции, чем за тот же период прошлого года", – написал мэр в своем телеграм-канале.



Градоначальник отметил, что московские производства выпускают лекарства для лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, расстройств нервной системы, сахарного диабета, антибиотики и вакцины. В настоящее время в столице находятся более 200 производителей препаратов, а также медоборудования и изделий.



Собянин рассказал, что московским предприятиям помогает город, предоставляя налоговые льготы, давая субсидии и льготные займы. Кроме того, город предоставляет необходимые условия для инвестиций и развитую инфраструктуру. Так, был сформирован большой фармацевтический кластер на базе ОЭЗ "Технополис "Москва". Также столица заключает с производителями офсетные контракты.



Мэр добавил, что на территории особой экономической зоны "Технополис "Москва" локализуют выпуск препаратов по двум офсетным контрактам, которые заключили в этом году.

При этом одна компания вложит в выпуск не менее 3,8 миллиарда рублей и произведет 14 международных непатентованных наименований лекарств. Город обязуется приобретать продукцию компании в течение нескольких лет.

Собянин подчеркнул, что офсетные контракты на поставку препаратов для Москвы помогают разместить производства, а также способствуют росту технологического суверенитета и промышленной безопасности.



Ранее заместитель градоначальника по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что резидент московской ОЭЗ "Технополис "Москва" компания "Гемамед" с 2022 года в рамках офсетного контракта поставила городу больше 2,5 миллиона медизделий для пациентов со стомой.

Всего компания выпускает 17 видов изделий. К концу 2023 года "Гемамед" намерена нарастить мощности так, чтобы ежегодно выпускать до 5,5 миллиона единиц продукции более чем 40 видов.

