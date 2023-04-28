Собянин: Москва заключит первый в стране межрегиональный офсетный контракт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве состоится конкурс на заключение первого в России межрегионального офсетного контракта. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Контракт подразумевает закупку медицинских изделий двумя регионами, при заключении инвестор обязуется вложить в современное производство нитриловых перчаток не менее 100 миллионов рублей. Завод необходимо будет расположить на территории Самарской области в следующем году, отметил мэр.



"То есть при помощи Москвы на территории региона появится современное производство с новыми высокотехнологичными рабочими местами. Область получит доход в бюджет, а столица – качественный товар по выгодной цене", – написал градоначальник.

По словам Собянина, Москва и Самарская область начнут закупать товары в течение 10 лет по фиксированной формуле цены. Благодаря этому поставки в больницы обретут стабильность, считает мэр. Вместе с этим он отметил, что в столице появится поставщик, а заводу не нужно будет искать покупателей.

Градоначальник напомнил, что Москва заключила 10 офсетных контрактов на поставку лекарств, медизделий и продуктов питания для молочных кухонь. Объем общих инвестиций по ним превысит 19 миллиардов рублей, заключил Собянин.

Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что имеющие статус промышленного комплекса производители лекарств могут каждый год экономить 40,6 миллиона рублей благодаря программе по аренде земли. Льгота позволяет заводу в течение 10 лет пользоваться участком по ставке в 0,3% от кадастровой стоимости.

Собянин рассказал, как офсетные контракты помогают импортозамещению в фармацевтике