Фармпроизводители Москвы экономят свыше 40 млн рублей благодаря льготной программе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Производители лекарств, которые имеют статус промышленного комплекса, могут каждый год экономить 40,6 миллиона рублей благодаря льготе по аренде земли и налоговым преференциям. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, столица предоставила фармацевтическому предприятию "Биннофарм" статус промышленного комплекса. После этого компания сможет экономить до 39,4 миллиона рублей на налогах. Также Москва заключила с производителем допсоглашение к договору аренды земли в Зеленограде.

Ефимов отметил, что решение позволит предприятию в течение 10 лет пользоваться участком по льготной ставке в 0,3% от кадастровой стоимости. Благодаря этому арендная плата снизится, что поможет сэкономить порядка 1,2 миллиона рублей.

"Биннофарм" является крупным производителем лекарственных препаратов. Компания занимается выпуском оригинальных комбинированных препаратов и биоаналогов, которые врачи задействуют в пульмонологии, неврологии, кардиологии, гастроэнтерологии и эндокринологии.

Помимо этого, благодаря производственным мощностям завод способен производить лекарства разных видов, в том числе растворы для инъекций, суспензии, аэрозоли, таблетки, капсулы и суппозитории. Статус промышленного комплекса могут получить также предприятия обрабатывающей промышленности. Для этого они должны подходить под критерии эффективности.

Речь идет об объеме выручки, фонде оплаты труда и инвестициях в расчете на один гектар занимаемой площади, а также уровне средней зарплаты специалистов. Так, региональная ставка налога на прибыль для подобных компаний составляет 13,5 вместо 17%.

"Фармпредприятие сможет ежегодно экономить до 25,1 миллиона рублей за счет преференций по налогу на прибыль и до 14,3 миллиона рублей – по налогу на имущество. Эти средства производитель может направить на собственное развитие, модернизацию площадки и расширение ассортимента", – поделился глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пониженная арендная ставка также действует для компаний со статусом технопарков или промышленных комплексов – 0,01 и 0,3% от кадастровой стоимости участков соответственно. На скидку смогут претендовать в том числе заводы, осуществляющие деятельность в сфере пищевой промышленности и науке. При этом технопарки и промкомплексы обязаны каждый год подтверждать свой статус, чтобы продолжать пользоваться льготой.

В свою очередь, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что в прошлом году программой воспользовались компании для 14 земельных участков суммарной площадью почти 20 гектаров. Среди них – "Меридиан", "Рот Фронт", "Связьстройдеталь", технопарки ПАО "Калибр", АО "Телекомпания НТВ" и другие.

Ранее Ефимов рассказал, что столичное фармацевтическое предприятие "Фирн М" хочет расширить свои производственные площади в 1,5 раза. По его словам, компания планирует возвести новый цех рядом с уже действующим заводом. Благодаря этому предприятие увеличит производственные площади до 6,6 тысячи квадратных метров.