Московский производитель разработал комплекс для проведения выездных диспансеризаций

Фото: портал мэра и правительства Москвы/департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Столичная компания ООО "Нобилис" разработала комплекс для проведения выездных диспансеризаций. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

"Компания ООО "Нобилис" разработала мобильный комплекс для проведения выездных диспансеризаций. Переносное устройство весит около 20 килограммов и выполняет большинство функций для проведения медосмотров", – цитируют Овчинского на портале мэра и правительства Москвы.

Комплекс, в базу которого заранее загружаются данные сотрудников, быстро устанавливает личность пациента и снимает показания: измеряет температуру, рост, вес, артериальное давление и другие. Процесс полностью автоматизирован.

Генеральный директор компании Сергей Чинилов сообщил, что за шесть лет работы на рынке предприятию удалось перенаправить полученный опыт на разработку комплексов. До этого компания выпускала комплексы предрейсовых, предсменных, послерейсовых и послесменных медицинских осмотров.

Сейчас в планах у компании ежегодно выпускать от 100 новых устройств. Первые 10 изделий заказчикам поставят уже осенью 2023 года.

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