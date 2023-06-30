Флагманские центры московских больниц провели свыше 120 тысяч исследований

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Во флагманских центрах московской больницы имени Викентия Вересаева и Научно-исследовательского института имени Николая Склифосовского провели более 120 тысяч исследований с начала этого года. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"За время работы флагманских центров в них было выполнено свыше 120 тысяч исследований, включая рентгенографии, УЗИ, компьютерные и магнитно-резонансные томографии, а также исследования в рамках функциональной диагностики. Те обследования, которые не требуют использования тяжелого оборудования, проводятся прямо у кровати больного", – уточнили в департаменте здравоохранения города Москвы.

Отмечается, что всего во флагманских центрах установлено более 3,5 тысячи единиц современного оборудования. В первые месяцы работы в медучреждениях выполнили свыше 45 тысяч УЗИ, 32 тысяч рентгенографий, 13 тысяч компьютерных и 2,3 тысячи магнитно-резонансных томографий.

Кроме того, флагманские центры провели больше 25 тысяч электрокардиографий, эхокардиографий, спирографий и прочих исследований.

Флагманские центры оказывают экстренную помощь пациентам. В центрах введена система "Триаж", которая распределяет пациентов по зонам в зависимости от состояния. Тяжелые пациенты попадают по "красному" потоку в реанимационные или противошоковые залы, а человек в стабильном состоянии – в смотровую.

В случае необходимости дополнительного обследования для пациентов обустроены комфортные палаты с собственными душевыми и туалетными комнатами. В них больной проводит до 24 часов, после чего его выписывают домой или переводят в стационар для продолжения лечения.

Социальные координаторы во флагманских центрах помогут составить индивидуальный маршрут помощи для каждого пациента и оформят необходимые документы.

Всего в Москве будет шесть медучреждений, специализирующихся на оказании экстренной помощи по новому стандарту. На данный момент работает только два.

Ранее сообщалось, что во флагманском центре при городской клинической больнице имени Филатова приступили к монтажу оборудования для гибридной операционной.

В столичном Депстрое отметили, что в центре будут работать шесть разнопрофильных операционных. В настоящее время объект готов на 89%.

Собянин рассказал о первых результатах работы флагманских центров городских больниц