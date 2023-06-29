Во флагманском центре при ГКБ Филатова монтируют оборудование для гибридной операционной

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Во флагманском центре при городской клинической больнице имени Филатова приступили к монтажу оборудования для гибридной операционной. Об этом сообщили в Депстрое Москвы.

"Во флагманском центре при больнице имени О. М. Филатова начался монтаж оборудования для гибридной операционной, в которой одновременно можно выполнять хирургические, нейрохирургические, травматологические операции", – рассказал руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По словам Загрутдинова, в центре будут работать шесть разнопрофильных операционных. В настоящее время объект готов на 89%.

В Депстрое добавили, что застройщиком является АНО "РСИ". Общая площадь здания составит около 15 тысяч квадратных метров. Медучреждение будет оснащено современным оборудованием, включая антиограф, магнитно-резонансный томограф, компьютерный томограф, аппарат ультразвуковой диагностики, аппарат искусственного кровообращения.

В комплексе предусмотрели удобное зонирование помещений для оптимизации путей передвижения пациентов, персонала и материалов. При этом пациентов будут принимать по принципу разделения потоков по степени тяжести: "тяжелые" пациенты, пациенты в состоянии средней тяжести и в условно легком состоянии.

Для нахождения родственников пациентов в комплексе создадут комфортные условия. Например, обустроят просторные зоны ожидания, помещения для бесед с врачами, помещения круглосуточного пребывания при реанимационной зоне и интенсивной терапии.

"Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, строительство флагманских центров – ключевой элемент программы повышения оперативности и качества медпомощи пациентам, состояние которых требует экстренного вмешательства", – заключил Загрутдинов.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что специалисты реконструируют взрослую поликлинику № 36 и филиал № 3 детской поликлиники № 150 на улице Новомарьинской в Москве. Больше 67 тысяч жителей района Марьино будут получать в них медицинскую помощь.



По словам мэра, здания 1997 года постройки полностью перестраивают по новому столичному стандарту. В них меняют дверные и оконные блоки, лифты, системы вентиляции и кондиционирования, инженерные коммуникации, внутренние перегородки и стяжки пола.

Более 1 тыс операций провели за время работы флагманского центра НИИ Склифосовского