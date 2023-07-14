В Минсельхозе РФ заявили о стабильной ситуации с лекарственными ветпрепаратами

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Обстановка с обеспечением лекарственными ветпрепаратами в России стабильная, сообщает ТАСС со ссылкой на Минсельхоз России.

"На сегодняшний день ситуация с обеспечением лекарственными препаратами для ветеринарного применения является стабильной", – говорится в сообщении.

Ранее россияне пожаловались на исчезновение зарубежных ветпрепаратов. По мнению некоторых экспертов, уже осенью в России будет не хватать отдельных зарубежных лекарств. Однако в Минсельхозе эти опасения не подтвердили.

До этого в Россельхознадзоре отметили, что Россия располагает собственными аналогами всех востребованных ветеринарных препаратов. Отмечается, что в 2022 году Россельхознадзор не вводил ограничения на ввоз импортных ветеринарных лекарств, поэтому дефицит является искусственным и создан зарубежными производителями.

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