16:05Общество
В Минсельхозе РФ заявили о стабильной ситуации с лекарственными ветпрепаратами
Фото: depositphotos/csakisti
Обстановка с обеспечением лекарственными ветпрепаратами в России стабильная, сообщает ТАСС со ссылкой на Минсельхоз России.
"На сегодняшний день ситуация с обеспечением лекарственными препаратами для ветеринарного применения является стабильной", – говорится в сообщении.
Ранее россияне пожаловались на исчезновение зарубежных ветпрепаратов. По мнению некоторых экспертов, уже осенью в России будет не хватать отдельных зарубежных лекарств. Однако в Минсельхозе эти опасения не подтвердили.
До этого в Россельхознадзоре отметили, что Россия располагает собственными аналогами всех востребованных ветеринарных препаратов. Отмечается, что в 2022 году Россельхознадзор не вводил ограничения на ввоз импортных ветеринарных лекарств, поэтому дефицит является искусственным и создан зарубежными производителями.
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