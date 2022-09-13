Ветеринары предупредили о нехватке лекарств для животных в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Ассоциация ветеринарных фармацевтических производителей (АВФАРМ) обратилась к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с письмом, в котором указала на нехватку лекарств для животных в стране. Об этом сообщает газета "Известия".
"Остро стоит проблема доступа к отечественным и импортируемым иммунобиологическим препаратам – в первую очередь инактивированным вакцинам от бешенства, соответствующим международным стандартам ВОЗ", – указано в тексте документа.
Специалисты указали на то, что 888 из 2 150 применяемых в РФ лекарств для животных имеют зарубежное происхождение. В большей части случаев аналогов у них нет.
Кроме того, представители ветеринарного сообщества допускают ухудшение ситуации с лекарственным обеспечением из-за требования к зарубежным площадкам предоставлять сертификат о соответствии евразийским GMP (правилам, устанавливающим требования к организации производства и контроля качества лекарственных средств для медицинского и ветеринарного применения).
В АВФАРМ сообщили, что в настоящий момент дефицит лекарственных препаратов для животных не является системным, однако в обиходе не хватает важных позиций, а потому требуется предупредить более серьезную ситуацию.
Ранее ветеринар из Москвы Вера Дубовикова рассказала, что кошки являются самым сложным домашним животным. К таким питомцам требуется индивидуальный и специализированный подход, поэтому врачам нужно больше времени на то, чтобы успокоить животное.
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