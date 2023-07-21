Участок от "Марьиной Рощи" до "Чкаловской" закроют 22–23 июля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12:00

Общество

В Минпромторге исключили дефицит лекарств после ухода Orion Pharma из РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В России не возникнет дефицита лекарств после ухода Orion Pharma, поскольку имеются альтернативные поставщики и аналоги продукции компании. Об этом ТАСС заявили в Минпромторге РФ.

"На данный момент рисков отсутствия указанных лекарственных препаратов на российском рынке не прогнозируется ввиду наличия альтернативных поставщиков или локальных производителей", – сказали в ведомстве.

Об уходе с российского рынка финского фармпроизводителя Orion Pharma стало известно на днях. По имеющейся информации, решение покинуть РФ принесло компании 25 миллионов евро убытков.

Orion Pharma работала в России с 2015 года. Наиболее популярными ее продуктами были "Дивигель", "Регидрон" и "Метипред".

Читайте также

медицинаобщество
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика