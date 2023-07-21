12:00Общество
В Минпромторге исключили дефицит лекарств после ухода Orion Pharma из РФ
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
В России не возникнет дефицита лекарств после ухода Orion Pharma, поскольку имеются альтернативные поставщики и аналоги продукции компании. Об этом ТАСС заявили в Минпромторге РФ.
"На данный момент рисков отсутствия указанных лекарственных препаратов на российском рынке не прогнозируется ввиду наличия альтернативных поставщиков или локальных производителей", – сказали в ведомстве.
Об уходе с российского рынка финского фармпроизводителя Orion Pharma стало известно на днях. По имеющейся информации, решение покинуть РФ принесло компании 25 миллионов евро убытков.
Orion Pharma работала в России с 2015 года. Наиболее популярными ее продуктами были "Дивигель", "Регидрон" и "Метипред".
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