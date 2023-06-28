Эксперт заявил, что идея о запрете импорта аппаратов ИВЛ является ограничением конкуренции

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Предложение запретить импорт аппаратов ИВЛ является ограничением конкуренции, считает эксперт по международному здравоохранению Николай Крючков, слова которого приводит радиостанция "Комсомольская правда".

"Фактически это ограничение конкуренции, которое никогда не улучшало качество производимой продукции", – высказался он.

Крючков отметил, что в России могут производить необходимое количество аппаратов, однако они будут среднего качества. Если ограничения на импорт все-таки будут установлены, необходимо делать исключения на закупку аппаратов ИВЛ для новорожденных и некоторых других категорий, аналогов которых на сегодняшний день нет, резюмировал эксперт.

Ранее министерство промышленности и торговли России в целях поддержки отечественной медицинской промышленности предложило запретить ввоз в страну аппаратов искусственной вентиляции легких зарубежного производства.

В ведомстве отметили, что в РФ могут производить до 36 тысяч аппаратов подобного типа. Государственные и муниципальные нужды при этом составляют 2,7 тысячи аппаратов в год.

К ведущим производителям аппаратов ИВЛ в России относятся АО "КРЭТ" госкорпорации "Ростех" и ООО "Тритон-элетроникс".



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