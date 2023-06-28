Минпромторг РФ предложил запретить импорт аппаратов ИВЛ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Минпромторг России в целях поддержки отечественной медицинской промышленности предлагает запретить ввоз в страну аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) зарубежного производства. Соответствующий проект постановления опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

"Решение ввести запрет на закупку иностранных аппаратов ИВЛ необходимо для поддержки российских предприятий, готовых покрыть потребности системы здравоохранения в полном объеме", – прокомментировал изданию "Ведомости" представитель министерства.

В документе указывается, что ежегодно в России могут производить до 36 тысяч аппаратов подобного типа. Государственные и муниципальные нужды при этом составляют 2,7 тысячи аппаратов в год.

К ведущим производителям аппаратов ИВЛ в России относятся АО "КРЭТ" госкорпорации "Ростех" и ООО "Тритон-элетроникс". На них, по данным представителя Минпромторга, приходится более 35% поставок. Возможности для производства оборудования также имеют ЗАО "Радиан", ООО "Хирана+", ООО "Медпром" и другие компании.

Ранее сообщалось, что к 2023 году Минпромторг планирует довести долю отечественных препаратов на российском рынке до 42,6%, а долю стратегически важных лекарств, производимых по технологии полного цикла – с 67 до 80%. В целом же рынок лекарств в РФ к 2030 году должен вырасти на 2,2 триллиона, до 3,7 триллиона рублей.



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