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18:20

Общество

Производитель "Золофта" уведомил Росздравнадзор о возобновлении поставок в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Компания, занимающаяся производством антидепрессанта "Золофт", уведомила Росздравнадзор о возобновлении поставок лекарства в РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Росздравнадзоре не уточнили, какая именно страна является производителем лекарственного средства.

В пресс-службе производителя препарата – российского подразделения Viatris, добавили, что поставки "Золофта" были остановлены из-за технических проблем, произошедших на производственной площадке стороннего производителя готового продукта. Причины остановки никак не связаны с качеством, безопасностью или эффективностью продукта, подчеркнули представители компании.

Ранее замминистра здравоохранения РФ Сергей Глаголев заявлял, что ситуация на фармацевтическом рынке России является устойчивой.

До этого директор департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга РФ Дмитрий Галкин отмечал, что в РФ, несмотря на уход с рынка ряда зарубежных фармацевтических компаний, дефицит лекарств отсутствует. По его словам, ушедшие из России препараты заместили, это не сказалось на их качестве.

Минздрав России составил список дефицитных лекарств

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