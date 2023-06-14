В Минздраве назвали устойчивой ситуацию на фармацевтическом рынке России

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Максим Мишин

Ситуация на российском фармацевтическом рынке является устойчивой. Об этом заявил замминистра здравоохранения РФ Сергей Глаголев, выступая на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Сегодня мы можем констатировать устойчивую ситуацию на фармацевтическом рынке", – цитирует его РИА Новости.

Ранее директор департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга РФ Дмитрий Галкин заявил, что в России, несмотря на уход с рынка некоторых фармацевтических компаний, отсутствует дефицит лекарств. По его словам, ушедшие из России препараты заместили, это не сказалось на их качестве.

До этого об отсутствии проблем в сфере российской фармацевтики сообщал глава Минздрава Михаил Мурашко. Он подчеркнул, что в аптеках страны трудностей с поставками препаратов нет.

