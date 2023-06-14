Минздрав РФ заявил, что почти все зарубежные препараты могут быть воспроизведены в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Практически все препараты иностранного производства можно воспроизвести в России, считает замглавы Минздрава РФ Сергей Глаголев. Такое заявление он сделал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Можно сказать, что практически весь ассортимент зарубежных препаратов может быть воспроизведен, могут быть созданы инновационные лекарственные средства", – передает РИА Новости его слова.

Глаголев рассказал, что многие зарубежные производители рассчитывали на то, что появится возможность наладить поставки в РФ без регистрации и в неконтролируемом ценовом режиме, однако этого не произошло.

В свою очередь, Россия стала активно наращивать собственные производственные мощности и развивать определенные компетенции по фармацевтическому направлению, подчеркнул замминистра.

Ранее в России решили продлить упрощенные процедуры для регистрации и ввоза лекарственных препаратов в страну до конца 2024 года. Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что речь идет о регистрации аналогов препаратов, которые уже есть в РФ, а также о получении разрешений на ввоз оригинальных лекарств, надписи на которых присутствуют на иностранных языках.

В марте Владимир Путин призвал увеличить количество отечественных лекарств на российском рынке и укрепить независимость от поставщиков препаратов из других стран, в особенности это касается тех поставщиков, которые создают России трудности.



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