В Москве откроют два научно-исследовательских центра по разработке медицинских препаратов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" до конца года создаст два научно-исследовательских центра по разработке биологических и химических медицинских препаратов, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Речь идет о заводе "Спутник Технополис", который получил статус резидента столичной ОЭЗ в 2021 году и находится на площадке "Печатники". На предприятии площадью 20 тысяч квадратных метров работают 650 человек. Объекты общей площадью более пяти тысяч квадратных метров резидент откроет на базе крупнейшего биотехнологического производства в России.

В новых исследовательских центрах будет вестись разработка оригинальных и импортозамещающих медицинских препаратов для лечения социально значимых заболеваний. Это позволит дополнительно создать еще 120 рабочих мест.

В одном из центров будут разрабатываться препараты методом химического синтеза. Во втором займутся созданием моноклональных антител.

Ранее говорилось, что компания "Диагностика-М" разработала и начала производить пилотную версию досмотровой установки с искусственным интеллектом (ИИ). Установка анализирует тот или иной объект и выдает информацию на экран монитора. ИИ способен различать предметы и сообщать оператору что это, например, бутылка, баллончик, нож и так далее.

Также говорилось, что компания внедряет технологии и в другую продукцию, создает собственное программное обеспечение, которое уже было внесено в базу отечественного ПО.