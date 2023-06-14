Минздрав РФ заявил об отсутствии дефицита препаратов по международным наименованиям

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Дефицита лекарств по отдельным международным непатентованным наименованиям (МНН) в России нет, заявил замминистра здравоохранения Сергей Глаголев. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы сегодня не видим ассортиментных дефектур по отдельным международным непатентованным названиям", – сказал он, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Ранее сообщалось, что стоимость не входящих в перечень жизненно важных лекарств может увеличиться в России на 20%.

Как отметили "Ведомости", представители ряда аптечных сетей подтвердили этот факт. Причиной для такого шага может стать принятие Госдумой проекта об ограничении маркетинговых бонусов, которые являются значительной частью доходов аптек.

В марте Владимир Путин призвал увеличить количество отечественных лекарств на российском рынке и укрепить независимость от поставщиков препаратов из других стран.

Он также подчеркнул важность укрепления независимости, в особенности это касается тех поставщиков, которые создают России трудности.



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