В российских аптеках заявили о возможном подорожании лекарств на 20%

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Стоимость не входящих в перечень жизненно важных лекарств может увеличиться в России на 20%, сообщают "Ведомости".

Представители ряда аптечных сетей подтвердили этот факт, уточнили в газете. Причиной для такого шага может стать принятие Госдумой проекта об ограничении маркетинговых бонусов, которые являются значительной частью доходов аптек.

По словам владельцев аптек, инициатива, ограничивающая размер вознаграждения за оказание услуг по продвижению лекарств 5%, станет причиной сильного сокращения прибыли. Подобное спровоцирует повышение стоимости лекарств, которые не входят в список жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП).

Кроме того, из-за снижения рентабельности российские аптеки и пункты вообще могут закрыться. В этой связи Альянс фармацевтических ассоциаций России направил в Госдуму предложение о доработке инициативы.

Такой законопроект был внесен в Госдуму еще 2 мая депутатами фракции "Справедливая Россия – За правду". Глава партии Сергей Миронов рассказал, что цель инициативы состоит в поддержке наименее обеспеченных групп граждан.

Ранее директор департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга РФ Дмитрий Галкин заявил, что несмотря на уход из России некоторых торговых наименований, дефицита лекарств в стране нет. По его словам, покинувшие фармацевтический рынок продукты полностью заменили.

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