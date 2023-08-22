Росздравнадзор заявил, что решение MSD не скажется на планах на 2024 год

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Решение американского фармацевтического производителя MSD прекратить поставки в Россию препарата от гепатита С "Зепатир" не повлияет на поставки лекарства в 2024 году, сообщает РИА Новости.

Об этом Росздравнадзору сообщил сам производитель, когда в июле уведомил о решении прекратить поставки.

Несколько российских предприятий начали разрабатывать аналог американского препарата против гепатита С "Зепатир".

Лекарство находится под патентом на территории РФ до марта 2030 года. В случае ухода с рынка иностранных компаний, препараты которых находятся под патентной защитой, или истечения срока действия патента аналоги лекарств могут ввести в оборот. Также в таком случае используются механизмы добровольного и принудительного лицензирования.

"Зепатир" является одним из самых востребованных лекарств против гепатита С. Каждый год власти тратят на закупку этого препарата свыше одного миллиарда рублей – на это средство приходится почти 20% всех госзакупок лекарств от такого заболевания.

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