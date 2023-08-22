Минздрав не увидел рисков для пациентов из-за прекращения поставок "Зепатира"

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В министерстве здравоохранения РФ не увидели рисков для пациентов на фоне прекращения поставок препарата от гепатита С "Зепатир". С заявлением выступил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

"Мы не видим рисков для пациентов в связи с ситуацией с препаратом "Зепатир", связанной со стратегией производителя вывести данный препарат с международного рынка, в том числе российского", – передает ТАСС его слова.

Кроме того, эксперт обратил внимание на то, что это лекарство не является уникальным. По его мнению, замену указанному препарату можно найти. Чуланов также подчеркнул, что прекращение поставок не повлияет на доступность терапии гепатита С в России.

Ранее стало известно, что американский фармпроизводитель MSD решил остановить поставки в РФ "Зепатира", который является одним из самых востребованных лекарств против гепатита С.

Позже появилась информация, что несколько российских предприятий начали разрабатывать аналог препарата. В Минпромторге РФ объяснили, что в случае ухода с рынка иностранных компаний, препараты которых находятся под патентной защитой, или истечения срока действия патента аналоги лекарств могут ввести в оборот.

Уточнялось, что "Зепатир" находится под патентом на территории РФ до марта 2030 года.

В свою очередь, Росздравнадзор заверил, что решение MSD прекратить поставки в Россию не скажется на планах на 2024 год.



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