В Минздраве РФ заявили о стабильной ситуации на фармацевтическом рынке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Обстановка на российском фармацевтическом рынке остается стабильной, дефицит лекарственных препаратов по международным непатентованным наименованиям не наблюдается, рассказал замглавы Минздрава РФ Сергей Глаголев на саммите "Россия – Африка".

"Мы имеем стабильную ситуацию и не отмечаем дефектуры по международным непатентованным наименованиям лекарственных препаратов", – цитирует его РИА Новости.

Кроме того, Глаголев обратил внимание на позитивную динамику импортозамещения. Так, например, по его словам, в России видят интерес африканских партнеров к экспортному потенциалу и совместному сотрудничеству в данной области. Замминистра не стал исключать возможность организации производств в странах, в том числе Африканского региона.

Ранее в Минздраве заявили, что практически все препараты иностранного производства можно воспроизвести в России. Глаголев рассказал, что многие зарубежные производители рассчитывали на то, что появится возможность наладить поставки в РФ без регистрации и в неконтролируемом ценовом режиме, однако этого не произошло.

В свою очередь, Россия стала активно наращивать собственные производственные мощности и развивать определенные компетенции по фармацевтическому направлению, подчеркнул замминистра.



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