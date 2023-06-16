Производство лекарств в Москве выросло почти в полтора раза

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Производство лекарств и медицинских материалов в Москве выросло почти в полтора раза по сравнению с прошлым годом, заявил заммэра столицы Владимир Ефимов.

По его словам, в 2023 году московские фармпредприятия уже выпустили на 47,1% больше лекарственных средств и материалов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Сегодня уже семь договоров направлено на поставку лекарственных препаратов – противоопухолевых, кардиопротективных, гипогликемических, противоглаукомных, антибактериальных и других", – сказал Ефимов.

Как уточнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, в указанный период столичные заводы выпустили свыше 831 тысячи упаковок противоопухолевых препаратов и иммуномодуляторов, а также на 17,4% больше препаратов для лечения нервной системы – около 7,9 миллиона упаковок.

Выпуском фармацевтической продукции в Москве занимается около 100 предприятий. Отмечается, что часть компаний является резидентами столичной особой экономической зоны, поэтому они также получают значительные налоговые льготы и прочие преференции.

Кроме того, столичные заводы активно обращаются за поддержкой города в виде субсидий и льготных займов.

Ранее Росздравнадзор заявил, что в РФ нет дефицита препарата "Норколут". О нехватке препаратов сообщали в СМИ. В ведомстве добавили, что Росздравнадзор совместно с Минздравом России продолжают следить за наличием медикаментов по всей стране.

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