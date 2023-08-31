В РФ предложили утвердить цифровую маркировку для ряда детских товаров

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В России следует утвердить цифровую маркировку для ряда детских товаров, заявила гендиректор издательства "Просвещение" Наталья Третьяк, пишет ТАСС.

В ходе пленарной сессии "Учпром – суверенная промышленность для образования" она отметила, что на данный момент на российском рынке существует много контрафактной продукции.

Систему цифровой маркировки утвердили в стране в 2019 году. Механизм обхватывает молочную продукцию, упакованную воду, лекарства, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, духи, шины и фотоаппараты, электронные средства доставки многое другое.

Сейчас осуществляется поэтапное введение маркировки на пиво и слабоалкогольные напитки, биологически активные добавки к пище. Кроме того, механизм начнет работать в отношении антисептиков, медизделий, безалкогольных напитков и соков.

Накануне российский Минпромторг предложил начать с 1 декабря 2023 года эксперимент по маркировке отдельных видов детской продукции. Его предполагается провести до 1 декабря 2024-го.