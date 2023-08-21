Половина пользователей "Госуслуг" получила цифровой полис ОМС – Минздрав РФ

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Порядка половины пользователей портала "Госуслуги" оформили цифровой полис ОМС, сообщается в телеграм-канале Минздрава РФ.

"Около 50 миллионов цифровых полисов обязательного медицинского страхования (ОМС) получили граждане на "Госуслугах" с начала года", – отметили в ведомстве.

В министерстве здравоохранения добавили, что благодаря электронной версии пациенты могут не носить пластиковый или бумажный полис. В медучреждениях можно предоставить цифровую версию документа на экране телефона.

Для того, чтобы полис подгрузился на сайт автоматически, необходимо дать согласие на получение данных из фонда ОМС в личном кабинете портала, сообщили в Минздраве.

В ведомстве уточнили, что пользователи могут подать заявление на портале "Госуслуги" и оформить электронный вариант, если полиса нет. Данная процедура занимает несколько минут. Заявление рассматривается в течение одного дня.

Кроме того, жителям новых российских регионов также доступно получение электронного полиса на портале. В настоящее время этот документ есть более чем у миллиона граждан.

Пользователи могут ознакомиться с видеоинструкцией получения полиса ОМС по ссылке. Получение полиса ОМС доступно на Госуслугах.

Ранее Минздрав предложил включить затраты государственных клиник по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) в стоимость платных медицинских услуг. Инициатива ведомства касается всех

госклиник и частных медучреждений, работающих в системе ОМС, но оказывающих и платные медуслуги.

До этого в российском Минздраве разрешили жителям новых регионов не предъявлять полис ОМС для оказания медицинской помощи. Такая мера продлится до конца 2023 года.

Электронный полис ОМС теперь можно оформить через портал "Госуслуги"