20:24Общество
Половина пользователей "Госуслуг" получила цифровой полис ОМС – Минздрав РФ
Фото: depositphotos/puhhha
Порядка половины пользователей портала "Госуслуги" оформили цифровой полис ОМС, сообщается в телеграм-канале Минздрава РФ.
"Около 50 миллионов цифровых полисов обязательного медицинского страхования (ОМС) получили граждане на "Госуслугах" с начала года", – отметили в ведомстве.
В министерстве здравоохранения добавили, что благодаря электронной версии пациенты могут не носить пластиковый или бумажный полис. В медучреждениях можно предоставить цифровую версию документа на экране телефона.
Для того, чтобы полис подгрузился на сайт автоматически, необходимо дать согласие на получение данных из фонда ОМС в личном кабинете портала, сообщили в Минздраве.
В ведомстве уточнили, что пользователи могут подать заявление на портале "Госуслуги" и оформить электронный вариант, если полиса нет. Данная процедура занимает несколько минут. Заявление рассматривается в течение одного дня.
Кроме того, жителям новых российских регионов также доступно получение электронного полиса на портале. В настоящее время этот документ есть более чем у миллиона граждан.
Пользователи могут ознакомиться с видеоинструкцией получения полиса ОМС по ссылке. Получение полиса ОМС доступно на Госуслугах.
Ранее Минздрав предложил включить затраты государственных клиник по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) в стоимость платных медицинских услуг. Инициатива ведомства касается всех
госклиник и частных медучреждений, работающих в системе ОМС, но оказывающих и платные медуслуги.
До этого в российском Минздраве разрешили жителям новых регионов не предъявлять полис ОМС для оказания медицинской помощи. Такая мера продлится до конца 2023 года.
Электронный полис ОМС теперь можно оформить через портал "Госуслуги"
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