Жители новых регионов РФ начали получать полисы ОМС через портал "Госуслуги"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Более 35 миллионов человек в России, в том числе жители новых регионов страны (ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей), получили полисы ОМС на портале "Госуслуги". Об этом сообщил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.

По его словам, в области российского здравоохранения были запущены новые решения для самого Минздрава, а также для Фонда обязательного медицинского страхования и Федерального медико-биологического агентства.

"С момента запуска уже более 35 миллионов человек получили полисы обязательного медицинского страхования через портал в электронном виде, и – что очень важно – в том числе и жители наших новых субъектов Российской Федерации", – цитирует его ТАСС.

Ранее стало известно, что с октября 2022 года российские паспорта получили почти 1,5 миллиона жителей новых регионов. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, говоря об этом, подчеркнул, что не менее важной работой для страны является восстановление поврежденных домов, улиц, инфраструктурных и других объектов.

