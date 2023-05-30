Почти 1,5 млн жителей новых регионов получили паспорта РФ с октября 2022 года

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Российские паспорта с октября 2022 года получили почти 1,5 миллиона жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

"С октября прошлого года российский паспорт получили почти 1,5 миллиона человек из новых регионов", – цитирует его ТАСС.

Мишустин отметил, что не менее важным для жителей новых регионов является восстановление домов, улиц, улучшение бытовых условий, а также появление новых возможностей для образования и профессионального развития.

Ранее в Мариуполе в ДНР запустили трамвайное движение. Старт движению трамваев по видеосвязи дал Владимир Путин. Российский лидер подчеркнул, что власти Мариуполя продолжат дальнейшее развитие и обновление трамвайных путей и остальной транспортной инфраструктуры в городе.

