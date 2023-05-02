Путин по видеосвязи открыл трамвайное движение в Мариуполе

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Владимир Путин по видеосвязи дал старт трамвайному движению в Мариуполе.

"Прошу вас об этом и поздравляю с началом движения", – сказал он.

Глава государства подчеркнул, что начало работы трамваев имеет особое, символическое значение. Он сравнил звук транспорта с символом возрождения жизни, напомнив, что такой звук люди услышали во времена блокады Ленинграда.

"В целом очень много признаков возрождения жизни. В Мариуполе звук трамвая – это один из зримых и на слух воспринимаемых символов возрождения", – подчеркнул он.

Президент выразил благодарность строителям, жителям города и отметил, что власти Мариуполя продолжат дальнейшее развитие и обновление трамвайных путей и остальной транспортной инфраструктуры в городе.

"Хочу поблагодарить всех жителей города за мужество, проявленное в ходе недавних, прямо скажем, трагических событий, за долготерпение, работоспособность, талант, верность своей исторической родине", – сказал Путин.

Он также выразил уверенность, что на всех остальных территориях новых регионов РФ благодаря общим усилиям будет восстановлена социальная и экономическая жизнь.

Путин отметил, что, несмотря на некоторые сложности и преграды, в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях продолжается ремонт жилья граждан, городских дорог, социальных объектов, постепенно налаживается промышленное и сельское производство.

"Будем, конечно, и дальше последовательно и системно решать все эти вопросы, добиваться, чтобы жизнь в городах и поселках в этих регионах возвращалась в нормальное русло", – сказал Путин.

Дальнейшее развитие новых регионов будет обсуждаться с правительством на ближайших заседаниях, резюмировал российский лидер.

Ранее сообщалось, что правительство утвердило долгосрочную программу социально-экономического развития новых регионов РФ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что планируется перезапуск работы ключевых отраслей и предприятий, восстановление производственных фондов, а также формирование условий для дальнейшего роста благосостояния граждан.



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