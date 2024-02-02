Психолог объяснила, почему человек может перестать радоваться

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Чувство радости обеспечивается "гормонами удовольствия". Но, когда эйфория проходит, человек пытается вернуть эти ощущения при помощи просмотра сериалов, поедания сладостей и другими не самыми полезными способами. Об этом в беседе с "Газетой.ру" заявила практикующий психолог Анна Маслакова.

Она считает, что для получения "гормонов удовольствия" нужно чаще себя хватить, праздновать победы. Тогда человек от продвижения в каждом шаге к своей цели будет испытывать радость, а не уныние и прокрастинацию, уверена эксперт. Также она рекомендовала отдавать предпочтение реальным действиям, а не мечтам. Специалист уточнила, что цели в жизни должны быть сложными, но достижимыми.

Кроме того, Маслакова советует проявлять эмоции. Так, с ее слов, смех стимулирует выброс эндорфина, а плач – снимает внутреннее напряжение. Еще для выработки эндорфина подойдут растяжка и физические упражнения, добавила она.

Добавить радость в жизнь помогут и игры, и прогулки – все то, что заставляет человека быть подвижным, объяснила эксперт. В заключение она посоветовала гордиться достигнутыми целями, говорить об этом другим, искать радость в мелочах, а не зацикливаться на разочарованиях и расстройствах.

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