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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, заявил, что планы Латвии о массовом уничтожении военных мемориалов являются позором для страны.

По словам пресс-секретаря президента России, таким образом Латвия проявляет неуважение к стране, спасшей ее от фашизма. Также Песков охарактеризовал данный поступок как позор для народа, который "воюет со своей историей".

Ранее Служба внешней разведки (СВР) РФ сообщила, что Латвия планирует уничтожить мемориалы на своей территории, чтобы омрачить празднование юбилея Победы в Великой Отечественной войне.

Как уточняли в пресс-бюро, Рига хочет в сжатые сроки избавиться от трети монументов над братскими могилами советских воинов, освобождавших страну. Вероятно, этот процесс может начаться с православного Торнякалнского и воинского Братского кладбищ, расположенных в столице Латвии.