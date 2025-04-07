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Латвия планирует массовое уничтожение расположенных на территории страны военных мемориалов, чтобы омрачить празднование юбилея Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Об этом пишет пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

По информации СВР, Рига планирует в сжатые сроки избавиться от трети монументов над братскими могилами советских воинов, освобождавших страну. Для придания этому акту "цивилизованности" планируется действовать "строго в рамках латвийского правового поля".

"Преступная схема предусматривает проведение фиктивных археологических исследований, которые должны "во что бы то ни стало опровергнуть" существование под мемориалами массовых захоронений бойцов", – уверены в СВР.

Исполнителем будет один из поисковых отрядов, руководство которого уже согласилось за некую "разумную плату" сфабриковать протоколы раскопок. Ожидается, что вандализм может начаться с православного Торнякалнского и воинского Братского кладбищ, расположенных в Риге.

"По всей видимости, пещерная русофобия латвийских властей и страх перед Россией довели их до неподдающегося здравому смыслу решения – объявить войну павшим воинам. Однако их расчет на то, что все пройдет безнаказанно, поскольку мертвые смолчат, ошибочен", – добавили в пресс-службе.



Ранее стало известно, что в Латвии не допускается проведение публичных развлекательных и праздничных мероприятий 9 мая, так как это якобы раскалывает общество, искажает историю и противоречит национальной безопасности. В 2024 году полиция возбудила уголовное дело против мужчины, который возложил цветы к месту снесенного памятника освободителям Латвии в городе Резекне.

