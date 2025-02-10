Президент Литвы Науседа попрощался с "Россией и Лениным"

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Президент Литвы Гитанас Науседа, комментируя отключение страны от БРЭЛЛ, попрощался с "Россией и Лениным". Об этом сообщает "Московский комсомолец".

"Прощай, Россия. Прощай, (Владимир. – Прим. ред.) Ленин", – написал литовский лидер на своей странице в X.

При этом политик никак не пояснил значение своей фразы.

Страны Балтии вышли из энергокольца с РФ, после чего Калининградская область перешла на автономный режим работы. В Минэнерго России пояснили, что энергетическая система региона была заранее подготовлена.

Отключение Эстонии, Литвы и Латвии от БРЭЛЛ не повлияло на надежность совместной работы российской и белорусской энергосистем, сообщил системный оператор.