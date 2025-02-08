Фото: depositphotos/gyn9037

Латвия, Литва, Эстония вышли из энергокольца с РФ, после чего система Калининградской области перешла на автономный режим работы. Соответствующая информация появилась в телеграм-канале министерства энергетики России.

"Энергетическая система области была заблаговременно подготовлена. Суммарная мощность калининградских электростанций составляет 1,88 ГВт, что более чем в два раза превышает пиковое энергопотребление региона и позволяет обеспечить энергоснабжение", – отмечается в публикации.

Так, в период с 2016 по 2020 год в регионе возвели Приморскую, Талаховскую, Прегольскую и Маяковскую ТЭС, привели в порядок сетевую инфраструктуру. Кроме того, в течение последних пяти лет проводились испытания работы системы в автономном режиме.

Между тем в Эстонии перед отключением от общей энергосистемы с РФ в нерабочем состоянии оказалась электростанция "Аувере" из-за поломки котла. Перед выходом из энергосистемы БРЭЛЛ власти Эстонии советовали местным жителям запастись продуктами, водой, лекарствами, а также настольными играми.