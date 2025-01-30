Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 января, 16:19

Политика
Главная / Новости /

Премьер Эстонии Михал допустил отключение электроснабжения на 72 часа

В Эстонии допустили отключение электроснабжения на 72 часа

Фото: depositphotos/AlexanderMils

Централизованное электроснабжение может пропасть в Эстонии на 3 дня во время предстоящего отключения эстонской энергосистемы от России, заявил эстонский премьер-министр Кристен Михал.

"В лучшем случае ничего не произойдет, если возникнут проблемы, следующим шагом будет определение, каких потребителей нужно отключить. Худший сценарий – отключение электричества на 72 часа", – цитирует его Postimees.

Ожидается, что Эстония, так же как и Литва и Латвия, выйдет из общей энергосистемы БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия) к 8 февраля 2025 года.

Ранее глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев рассказал о случаях гибели людей из-за нехватки электроэнергии на фоне кризиса, так как жителям приходится топить печки и оставлять их на ночь, что и приводит к летальным случаям. Ситуация в регионе кризисная, и в этом виновата Украина, так как прекратила поставки природного газа из РФ, отмечал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Читайте также


политиказа рубежом
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика