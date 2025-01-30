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Централизованное электроснабжение может пропасть в Эстонии на 3 дня во время предстоящего отключения эстонской энергосистемы от России, заявил эстонский премьер-министр Кристен Михал.

"В лучшем случае ничего не произойдет, если возникнут проблемы, следующим шагом будет определение, каких потребителей нужно отключить. Худший сценарий – отключение электричества на 72 часа", – цитирует его Postimees.

Ожидается, что Эстония, так же как и Литва и Латвия, выйдет из общей энергосистемы БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия) к 8 февраля 2025 года.

Ранее глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев рассказал о случаях гибели людей из-за нехватки электроэнергии на фоне кризиса, так как жителям приходится топить печки и оставлять их на ночь, что и приводит к летальным случаям. Ситуация в регионе кризисная, и в этом виновата Украина, так как прекратила поставки природного газа из РФ, отмечал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

