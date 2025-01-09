В Приднестровье заявили о гибели людей на фоне энергокризиса

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Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев в эфире телеканала "Россия 24" рассказал о случаях гибели людей из-за нехватки электроэнергии на фоне кризиса.

"Люди, которые топят печки, оставляют их на ночь, <...> есть уже отдельные летальные случаи", – сказал он.

Министр также уточнил, что массовый отток населения в связи с энергокризисом в регионе пока не фиксируется. По его словам, в основном все переезжают к близким.

"Люди верят в лучшее", – добавил Игнатьев.

Между тем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков признал кризисной ситуацию с энергообеспечением Приднестровья и обвинил власти Украины и Молдавии в прекращении поставок природного газа из России в регион. Он напомнил, что непризнанное государство на протяжении многих лет существовало и жило за счет российского газа.

Посольство России в Молдавии ранее обвинило Украину в отказе в транзите газа через свою территорию, а также в создании энергетического кризиса в Приднестровье.

Диппредставительство также отметило, что провластные СМИ Молдавии и Украины пытаются подорвать доверие к России, перекладывая ответственность за энергокризис в Приднестровье на российскую сторону. В связи с этими высказываниями МИД Молдавии вызвал представителя посольства РФ.

"Газпром" ограничил поставки газа в Молдавию с 1 января 2025 года из-за нарушений контракта со стороны республики и отказа урегулировать долг. Ограничение будет действовать, пока холдинг письменно не уведомит "Молдовагаз" об ином.

По мнению замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, поведение молдавского правительства в вопросах погашения задолженности перед "Газпромом" спровоцировало рост стоимости газа в стране в 3–4 раза.

С 3 января в Приднестровье начались веерные отключения электроэнергии, а 6-го числа глава правительства ПМР Александр Розенберг сообщил, что 122 населенных пункта полностью отключили от газоснабжения.

