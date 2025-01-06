Посольство РФ в Кишиневе обвинило Киев в энергетическом кризисе в Приднестровье

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Посольство России в Кишиневе обвинило Украину в энергетическом кризисе в Приднестровье после прекращения поставок российского газа. Об этом сказано в сообщении дипмиссии в телеграм-канале.

"Деструктивная политика кровавого режима Зеленского только разжигает энергетический кризис в Молдавии", – следует из заявления.

Кроме того, посольство указало на намеренное игнорирование властями Кишинева проблем в отношениях с "Газпромом". Это, по их мнению, является основной причиной усугубления энергокризиса в регионе. При этом в ведомстве пообещали ответить на призывы официальных лиц Молдавии решить проблемы, связанные с энергетическим кризисом в Приднестровье, силовыми способами.

Диппредставительство также отметило, что провластные СМИ Молдавии и Украины пытаются подорвать доверие к России, перекладывая ответственность за энергокризис в Приднестровье на российскую сторону.

"Провластные СМИ в Кишиневе и Киеве распространяют лживые и манипулятивные утверждения о том, что "Москва бросила Тирасполь", – сказано в сообщении.

"Газпром" ограничил поставки газа в Молдавию с 08:00 1 января 2025 года из-за нарушений контракта со стороны республики и отказа урегулировать долг. Ограничение будет действовать, пока холдинг письменно не уведомит "Молдовагаз" об ином.

По мнению замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, поведение молдавского правительства в вопросах погашения задолженности перед "Газпромом" спровоцировало рост стоимости газа в стране в 3–4 раза.

Приднестровье, в свою очередь, отказалось от помощи Молдавии в вопросе закупки газа. Страна ожидает возобновления поставок от "Газпрома", уточнил врио главы компании "Молдовагаз" Вадим Чебан. По его словам, если этого не произойдет, то Приднестровье рассмотрит закупку газа на фондовых рынках.

