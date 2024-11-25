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Контракт с "Газпромом", который был подписан на условиях президента Молдавии Майи Санду, уничтожил "остатки молдавской экономики". Об этом заявил бывший премьер страны Владимир Филат в своем телеграм-канале.

"Подчеркиваю, контракт был подписан на условиях Майи Санду и все медийные зондеркоманды власти объявили его отличным. Уже потом все поняли, что именно этот контракт убил остатки молдавской экономики", – написал Филат.

Он добавил, что ответственность при этом была возложена на бывшего вице-премьера Молдавии Андрея Спыну.

"НПО и медиа сыграли злую шутку с Андреем: Майя была виртуозно выведена из-под удара, а стрелочником стал он", – указал экс-премьер.

По оценке Филата, контракт на условиях Санду послужил причиной резкого роста цен на газ, а также привел к экономическому кризису в Молдавии.

МИД РФ ранее вызвал молдавского посла Лилиана Дарийя и предъявил ему протест из-за недружественных дискриминационных действий Кишинева в отношении российских краткосрочных наблюдателей, которые входили в состав мониторинговой миссии БДИПЧ ОБСЕ на президентских выборах в Молдавии.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, западные страны навязывают гражданам Молдавии раскол, а итоги президентских выборов оставили в молдавском обществе осложнения.