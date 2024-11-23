Молдавия ищет возможности возобновить денежные переводы из РФ

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Премьер-министр Молдавии Дорин Речан сообщил, что власти страны ищут возможности возобновить денежные переводы из России. Об этом он рассказал в интервью местным СМИ.

"Вот говорят, что мы запретили денежные переводы из России. Не правительство их прекратило, эти компании подпали под международные санкции, в том числе США. Мы это объясняли, но почему-то никто этого не слышит", – цитирует Речана ТАСС.

По словам политика, от запрета пострадали несколько сотен тысяч проживающих и работающих в РФ граждан Молдавии.

Ранее МИД РФ вызвал молдавского посла Лилиана Дарийя и предъявил ему протест из-за недружественных дискриминационных действий Кишинева в отношении российских краткосрочных наблюдателей, которые входили в состав мониторинговой миссии БДИПЧ ОБСЕ на президентских выборах в Молдавии.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, западные страны навязывают гражданам Молдавии раскол, а итоги президентских выборов оставили в молдавском обществе осложнения.