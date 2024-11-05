Фото: телеграм-канал "МИД России"

Западные страны навязывают гражданам Молдавии раскол, итоги президентских выборов оставили в молдавском обществе осложнения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат пожелала жителям Молдавии найти выход из той ситуации, в которую их привела политика действующего президента Майи Санду, а также действия западных стран.

"Для того чтобы те раны, которые были нанесены Западом молдаванам, гражданам этой страны разных национальностей, людям, которые любят свою родину, которые говорят на родном языке, которые знают свою собственную историю, чтобы эти раны каким-то образом излечить", – приводит слова Захаровой ТАСС.

Официальный представитель МИД также подчеркнула, что, несмотря на "совершенно чудовищные, немыслимые заявления Санду и всего ее режима", Россия всегда была открыта "к дружественным, взаимоуважительным, партнерским, самым тесным отношениям с гражданами Молдавии".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что

Москва не смотрит на перспективы отношений двух стран через розовые очки и осознает, что молдавские власти не проявляют интереса к развитию добрых отношений с РФ.

Пресс-секретарь напомнил, что правительство Молдавии исключило российские СМИ из информационного поля в стране, что, по мнению Пескова, является прямым ограничением прав молдавских граждан на получение информации.