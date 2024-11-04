Оппозиция Молдавии решила оспорить итоги выборов в Конституционном суде

Фото: ТАСС/ЕРА/DUMITRU DORU

Оппозиция Молдавии не признает итоги выборов главы государства в том случае, если нынешний президент Майя Санду сохранит пост, заявил в интервью телеканалу "Россия-24" лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор.

По его словам, в таком случае представители оппозиционных сил намерены оспорить итоги выборов в Конституционном суде.

"Мы будем бороться, потому что не можем принять того беспредела, который устроила захватившая в стране власть западная группировка сил", – высказался молдавский политик.

Первый тур выборов в Молдавии состоялся 20 октября. После обработки 100% протоколов Майя Санду получила 42,45%, а Александр Стояногло – 25,99%. Третье место занял лидер "Нашей партии" Ренато Усатый – 13,79%. Так как ни один кандидат не набрал более 50% голосов, второй тур выборов прошел 3 ноября.

При этом по итогам обработки 98,60% бюллетеней Санду набирает 54,91%. Политик уже выступила с заявлением о своей победе во втором туре президентских выборов.