Явка на второй тур выборов главы Молдавии превысила 54%

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Явка на второй тур выборов президента Молдавии превысила 54% по состоянию на 22:00 по московскому времени. Об этом сообщила местная ЦИК, передает РИА Новости.

Второй тур прошел 3 ноября, в воскресенье. По данным правоохранителей, за этот день на избирательных участках было зафиксировано 191 нарушение, среди которых оказались 61 случай фотографирования бюллетеней, 29 фактов запрещенной предвыборной агитации, 25 подозрений в подкупе избирателей, 6 повреждений бюллетеней и другое. По некоторым инцидентам полиция составила протоколы.

Работа некоторых участков может быть продлена на два часа, отметила глава ЦИК Анжела Караман.

Между тем в выборах приняли участие 300 тысяч граждан Молдавии, проживающих за пределами страны.

ЦИК Молдавии настаивал на открытии пяти избирательных участков, в которых 500 тысяч граждан государства, проживающие в РФ, могли бы проголосовать – в Москве, Санкт-Петербурге, Сургуте и Ярославле. В свою очередь МИД страны одобрил только два участка, оба в столице, и выделил лишь 10 тысяч бюллетеней.

Первый тур состоялся 20 октября. После обработки 100% протоколов Майя Санду получила 42,45%, а Александр Стояногло – 25,99%. Третье место занял лидер "Нашей партии" Ренато Усатый – 13,79%.